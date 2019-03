RTP volta a ser a Marca de Confiança dos portugueses

RTP07 Mar, 2019, 15:17 / atualizado em 07 Mar, 2019, 15:19 | País

O resultado da edição de 2019 confirma a tendência que se tem registado nos últimos anos. A RTP é a marca de televisão em que os portugueses mais confiam.





A SIC aparece em segundo, com praticamente dez pontos de diferença - 25% - e só depois a TVI, com 16 por cento.