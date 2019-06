Ruben de Carvalho. António Costa recorda amigo que viveu a vida como uma festa

Lusa11 Jun, 2019, 18:23 / atualizado em 11 Jun, 2019, 18:45 | País

"É alguém que será uma perda absolutamente irreparável para todos nós, mas tenho a certeza que, se ele teve uma réstia de momento para se poder despedir da vida e olhar para a sua vida, o que lhe ocorreu foi dizer: Foi bonita a festa, pá! porque de facto foi uma grande festa a vida de Ruben de Carvalho".

António Costa reagiu desta forma à morte de Ruben de Carvalho, aos 74 anos, com quem trabalhou na Câmara Municipal de Lisboa.

E acrescentou: "Deixou-nos a festa que é para todos, a Festa do Avante, e foi para todos aqueles que tiveram o privilégio de poder privar com ele um grande enriquecimento pessoal".

O chefe do Governo português disse que ficou chocado por saber que Ruben Carvalho "no último mês esteve gravemente doente e teve este desfecho".

"Constituímos uma belíssima amizade ao longo dos seis anos em que tivemos oportunidade de conviver na Câmara Municipal de Lisboa", disse.

Para António Costa, "era um homem que, além das características conhecidas publicamente, era um profundíssimo conhecedor da cidade, da sua cultura".

"As reuniões de câmara eram com ele um encanto em que, habitualmente, era um momento em que todos tínhamos uma aula sobre o seu profundo conhecimento sobre a cidade, a sua história e valores culturais, em particular as inscrições culturais e ao fado, a que deu contributos excecionais", adiantou.

António Costa, que se encontra no Mindelo, em Cabo Verde, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, disse que teve a oportunidade de falar hoje de manhã com a mulher de Ruben Carvalho e que já enviou uma mensagem de condolências ao presidente do PCP.

"É um grande amigo que perco. Felizmente, quando ele deixou a Câmara [Municipal de Lisboa] mantivemos o contacto pessoal. Era alguém que fazia amizades em todo o sítio e em todas as forças políticas e todas as orientações", disse.

O primeiro-ministro português recordou depois um "almoço muito bonito" que teve "nas últimas semanas de vida da Maria José Nogueira Pinto", com quem Ruben de Carvalho "também constituiu uma grande amizade".

Maria José Nogueira Pinto "fez muita questão de, num almoço de despedida, que todos sabíamos ser de despedida, que Ruben de Carvalho também estivesse presente e partilhasse esse momento de despedida".

"É com muita pena que vi partir Maria José Nogueira Pinto e vejo agora partir Ruben de Carvalho, mas tenho a certeza que era alguém que amava profundamente a vida, amava profundamente a cultura. Tinha uma curiosidade insaciável de saber tudo sobre tudo", declarou.

O chefe de Estado recordou ainda que Ruben de Carvalho manteve, durante anos, um programa na Antena 1 sobre a música no mundo e que "era capaz de falar horas sobre músicas de qualquer parte do mundo".

"Tinha agora um debate com Jaime Nogueira Pinto, que era um confronto de ideias bastante interessante", prosseguiu.