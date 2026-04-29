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Rui Pinto absolvido de todos os crimes no segundo processo relacionado com o Football Leaks
A acusação do Ministério Público foi considerada "inválida" pelo coletivo de juízes que teceu duras críticas à forma como o ex-pirata informático foi tratado pela justiça portuguesa.
O ex-pirata informático era acusado de 241 crimes.
A acusação do Ministério Público foi considerada "inválida" pelo coletivo de juízes e, como tal, tida como "improcedente". O coletivo de juízesconsiderou ainda que não foi respeitada a sua "dignidade enquanto pessoa humana".
Em causa estava o alegado acesso a emails do Benfica e de diversas outras entidades, num caso que teve forte impacto mediático.
A decisão surge após o adiamento ocorrido em fevereiro e coloca um ponto final num processo que envolveu centenas de crimes e múltiplas entidades nacionais e internacionais, desde a Liga de clubes, sociedades de advogados, juízes, procuradores, Autoridade Tributária e Rede Nacional de Segurança Interna.
O julgamento que agora termina com a absolvição de Rui Pinto insere-se num longo processo judicial.
Já em setembro de 2023, o antigo pirata informático tinha sido condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por crimes de extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravada e acesso ilegítimo. E, em novembro do mesmo ano, foi condenado em França a seis meses de prisão, também com pena suspensa, por acesso ilegal a mensagens de correio eletrónico do Paris Saint-Germain.