Rui Pinto absolvido no segundo processo relacionado com o Football Leaks

(Em Atualização)





A decisão foi anunciada esta quarta-feira no Juízo Central Criminal de Lisboa e surge após o adiamento ocorrido em fevereiro e coloca um ponto final num julgamento que envolve centenas de crimes e múltiplas entidades nacionais e internacionais.





Em causa está o alegado acesso a emails do Benfica e de diversas outras entidades, num caso que teve forte impacto mediático e judicial.

