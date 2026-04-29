Rui Pinto absolvido no segundo processo relacionado com o Football Leaks

Rui Pinto absolvido no segundo processo relacionado com o Football Leaks

O Tibunal julgou acusação do Ministério Público inválida.

Joana Bénard da Costa - RTP /
RTP

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(Em Atualização)

A decisão foi anunciada esta quarta-feira no Juízo Central Criminal de Lisboa e surge após o adiamento ocorrido em fevereiro e coloca um ponto final num julgamento que envolve centenas de crimes e múltiplas entidades nacionais e internacionais.

Em causa está o alegado acesso a emails do Benfica e de diversas outras entidades, num caso que teve forte impacto mediático e judicial.
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