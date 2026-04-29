País
Rui Pinto absolvido no segundo processo relacionado com o Football Leaks
O Tibunal julgou acusação do Ministério Público inválida.
(Em Atualização)
A decisão foi anunciada esta quarta-feira no Juízo Central Criminal de Lisboa e surge após o adiamento ocorrido em fevereiro e coloca um ponto final num julgamento que envolve centenas de crimes e múltiplas entidades nacionais e internacionais.
Em causa está o alegado acesso a emails do Benfica e de diversas outras entidades, num caso que teve forte impacto mediático e judicial.