Sampaio da Nóvoa vai ser embaixador de Portugal na UNESCO

02 Fev, 2018, 16:21 / atualizado em 02 Fev, 2018, 16:24

A escolha do Governo foi revelada esta sexta-feira pelo jornal Público e já confirmada pela RTP. O processo de nomeação de Sampaio da Nóvoa já teve início e surge depois de Portugal ter sido eleito para integrar o conselho executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.



Lisboa já tinha feito parte deste conselho executivo entre 2005 e 2009. Volta assim a integrá-lo neste novo mandato que termina em 2021. O Governo considerou por isso necessário reabrir a representação permanente na UNESCO e nomear um embaixador exclusivo para representar Portugal junto desta organização que tem sede em Paris. Até agora, os interesses de Lisboa eram defendidos pelo embaixador de Portugal em França.



Em declarações à Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros recordou que Sampaio da Nóvoa tem “uma larga experiência nos domínios centrais da atividade da UNESCO”, nomeadamente no domínio da educação, e tem ainda “um profundo conhecimento das atividades da UNESCO”, tendo já trabalhado para a organização.

Reportagem de janeiro de 2016



Sampaio da Nóvoa conta com um longo currículo ao serviço das políticas de educação e da Universidade. Ganhou notoriedade como reitor da Universidade de Lisboa. Em 2016 foi candidato à Presidência da República, tendo conseguido quase 23 por cento dos votos. Ficou em segundo lugar, num ato eleitoral em que Marcelo Rebelo de Sousa venceu à primeira volta a corrida a Belém.António Manuel Sampaio da Nóvoa nasceu em Valença em 1954, tendo feito a escola primária em Caminha. Desde tenra idade que a sua paixão por futebol se tornou evidente. Mais tarde viria mesmo a jogar na Académica e a ser convidado para a seleção nacional de juniores.Apesar do sucesso desportivo, o caminho que o conduziu até à candidatura a Belém e agora à UNESCO foi outro: a Universidade. Estudou na Universidade de Coimbra, onde desde cedo mostra a ser faceta de ativista, na luta pela liberdade. Conta no currículo com dois doutoramentos, em Ciências da Educação e História Moderna e Contemporânea.Sampaio da Nóvoa já colaborou com a UNESCO no Brasil. Será agora o representante de Lisboa na organização a que Portugal aderiu em 1965. Retirou-se da organização em 1972, tendo regressado já depois da Revolução de Abril de 1974 e aberto a representação permanente em 1975.