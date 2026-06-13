"Santo António é muito mais do que o santo casamenteiro"

Frei Elvino António explicou que o ponto alto das festividades será a celebração da Eucaristia ao longo do dia, culminando com a tradicional procissão pelas ruas de Lisboa, num momento que reúne milhares de fiéis e devotos. Destacou que as celebrações pretendem ser, acima de tudo, uma manifestação pública da fé cristã e da devoção a Santo António.Ao recordar a vida do santo, sublinhou o seu percurso missionário por vários países, a sua capacidade de comunicar o Evangelho de forma simples e a dedicação aos mais pobres. "Santo António soube transmitir a mensagem de Deus de acordo com o entendimento do povo", referiu, destacando também o seu papel como pregador, teólogo e um dos mais importantes franciscanos da história.Frei Elvino António abordou igualmente as tradições populares associadas ao santo, como o pão de Santo António, guardado por muitos fiéis como símbolo de abundância e proteção, as orações e responsos dedicados ao santo e a devoção ligada à procura de objetos perdidos. Frei Elvino António da Igreja de Santo António de Lisboa recordou que muitas pessoas continuam a recorrer a Santo António para pedir ajuda em diversas situações da vida e regressam depois para agradecer graças alcançadas, testemunhando aquilo que consideram verdadeiros milagres.Destaque para a vertente solidária do Santuário, que apoia regularmente dezenas de famílias com ajuda alimentar, num trabalho que reflete os valores de proximidade e atenção aos mais necessitados que marcaram a vida de Santo António.A propósito dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, frei Elvino António recordou a forte ligação entre os dois santos e os valores franciscanos da humildade, simplicidade e serviço ao próximo.Como mensagem final, deixou um apelo para que as festividades sejam vividas para além da dimensão popular e festiva. "Que as pessoas entrem na igreja, rezem, agradeçam e vivam estas festas com amor, esperança e solidariedade", afirmou, defendendo que o verdadeiro legado de Santo António continua a ser a capacidade de aproximar as pessoas de Deus e umas das outras.