São Jorge. Mantém-se risco de sismo ou eventual erupção

A ilha de São Jorge nos Açores, está em nível de alerta V4. Mantém-se o risco de uma eventual erupção ou sismo de maior magnitude. As populações estão a sentir menos sismos, porque têm sido de magnitude mais baixa, mas a frequência continua "extremamente acima do normal", diz o CIVISA.