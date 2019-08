Saúde. Relatório da ONU confirma taxa muito baixa de parasitismo intestinal nas crianças portuguesas

A diminuição de casos em Portugal está diretamente relacionada com a melhoria da alimentação e dos cuidados de higiene, como explica a pediatra.



Este problema é mais frequente "na idade pré-escolar e escolar" e pode prevenir-se com " a higiene das mãos e a higiene dos alimentos", uma vez que a transmissão é através da "ingestão de água e alimentos contaminados com estes parasitas".



Nos países em desenvolvimento, a doença ainda é um problema de saúde pública.



Existem mais de 100 tipos diferentes de parasitas que podem entrar no corpo através do nariz, da pele, dos alimentos, da água e através das picadas dos insectos.