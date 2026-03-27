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Seguradoras já pagaram 900 ME na região de Leiria

Seguradoras já pagaram 900 ME na região de Leiria

150 mil casas acionaram o seguro. As empresas do concelho de Leiria colocaram em lay off apenas 3 mil trabalhadores.

Cláudia Costa - Antena 1 /
Fotos: Nuno Amaral e Cláudia Costa - Antena 1

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Numa das maiores tempestades dos últimos tempos, a depressão Kristin, que se registou a 28 de janeiro de 2026, a região de Leiria foi dizimada. 

Na emissão especial do "Portugal em Direto", no centro da cidade, Paulo Fernandes, o coordenador da Estrutura de Missão para reconstruir as áreas atingidas pela tempestade Kristin, revelou que as seguradoras já pagaram 900 milhões de euros.
Das 180 mil candidaturas a apoios já recebidas, 150 mil dizem respeito às habitações, sendo que apenas 27% das casas têm seguro.
Em relação às empresas do concelho de Leiria, Paulo Fernandes enaltece a vontade dos empresários em quererem continuar a produção e sinal disso é o número reduzido de trabalhadores em lay off. 
 Paulo Fernandes, coordenador da Estrutura de Missão, considera que perante tão grande catástrofe Portugal respondeu com muita rapidez e que o sistema está o mais simplificado possível.






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