País
Seguradoras já pagaram 900 ME na região de Leiria
150 mil casas acionaram o seguro. As empresas do concelho de Leiria colocaram em lay off apenas 3 mil trabalhadores.
Numa das maiores tempestades dos últimos tempos, a depressão Kristin, que se registou a 28 de janeiro de 2026, a região de Leiria foi dizimada.
Na emissão especial do "Portugal em Direto", no centro da cidade, Paulo Fernandes, o coordenador da Estrutura de Missão para reconstruir as áreas atingidas pela tempestade Kristin, revelou que as seguradoras já pagaram 900 milhões de euros.