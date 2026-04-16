Segurança Rodoviária. Peritos apoiam Governo mas pedem "mão pesada" nas estradas

As medidas anunciadas receberam o aval dos peritos em segurança rodoviária, embora com o reparo de que são necessárias ações adicionais.



Os peritos alertam que as novas medidas só terão impacto se forem acompanhadas por uma fiscalização mais apertada, mais radares e mão pesada na justiça.



Entre as propostas deixadas sobre a mesa está, inclusivamente, a redução do limite de velocidade para 30 quilómetros por hora dentro das localidades.