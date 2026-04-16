País
Segurança Rodoviária. Peritos apoiam Governo mas pedem "mão pesada" nas estradas
Para combater os acidentes nas estradas portuguesas, o Governo anunciou um novo plano que inclui mais radares, mais multas, um novo código da estrada e o regresso da brigada de trânsito da GNR, que foi extinta há quase 20 anos.
Os peritos alertam que as novas medidas só terão impacto se forem acompanhadas por uma fiscalização mais apertada, mais radares e mão pesada na justiça.
Entre as propostas deixadas sobre a mesa está, inclusivamente, a redução do limite de velocidade para 30 quilómetros por hora dentro das localidades.