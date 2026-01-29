Seguro cancela sessão em Almeirim devido tempestade que afetou região

"O Plano Distrital de emergência e proteção civil para o distrito de Santarém encontra-se ativo, bem como o Plano Especial de Emergência de cheias na Bacia do Tejo. Em função da situação que se vive nesta região do país, a candidatura de António José Seguro decidiu não realizar a sessão prevista para esta quinta-feira à noite, no Cine Teatro de Almeirim", refere-se numa nota enviada aos jornalistas.

A candidatura agradece "a compreensão de todos" e expressa "solidariedade a todas as pessoas afetadas", desejando que rapidamente se possa "regressar à normalidade nas zonas atingidas".

Seguro tinha revelado hoje que se deslocou sozinho na quarta-feira à região de Leiria e mostrou-se "chocado e impressionado" com o "grau de devastação" deixado pela tempestade Kristin, apelando à solidariedade nacional.

Em declarações aos jornalistas, em Palmela (distrito de Setúbal), sobre o adiamento da sessão de hoje em Almeirim, o candidato apoiado pelo PS considerou que "era o mínimo que devia fazer".

"As pessoas estão preocupadas com a sua vida. Agora, é normal que eu, mal termine hoje aqui a minha ação de campanha, que agora continuo ao telefone com dirigentes, com autarcas, saber o que é que acontece, e quero ir ao terreno, mas vou sozinho", afirmou.

A passagem da depressão Kristin pelo território português, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território do continente, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade.