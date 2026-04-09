Seguro diz que é preciso que memória se transforme em medidas de prevenção

O Presidente da República, António José Seguro, defendeu hoje a necessidade de a memória dos incêndios se transformar em medidas de prevenção concretas, para evitar que se voltem a repetir as tragédias de 2017.

"Eu sei que este é um espaço com muitas marcas, com muita dor, com muita memória. É preciso que essa memória se transforme também em medidas de prevenção para não voltarmos a ter situações como as que ocorreram", salientou.

António José Seguro depositou esta tarde uma coroa de flores no Memorial às Vítimas dos Incêndios de 2017, desenhado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura, que fica situado na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

O monumento homenageia as 115 vítimas mortais dos fogos de junho e outubro desse ano, contendo os seus nomes gravados.

Neste momento de grande comoção esteve presente a presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande (AVIPG), Dina Duarte, que garantiu a Seguro que é para isso que "irá continuará a lutar sempre".

"Que nunca lhe faltem forças para lutar e para reclamar. Sobretudo reclamações justas", respondeu o chefe de Estado.

Nesta primeira Presidência Aberta, António José Seguro tem chamado a atenção para a necessidade de se proceder à limpeza dos caminhos florestais, que esperava que "tivesse começado mais cedo", para evitar uma catástrofe no próximo verão.

"Todos desejamos que não aconteça nenhuma catástrofe neste verão e eu alertei para a necessidade de fazer esta limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros há muito tempo e, portanto, eu esperava que tivesse começado mais cedo", evidenciou.

No seu entender, todos os recursos do país devem convergir na prevenção dos incêndios do próximo verão.

A primeira Presidência Aberta de António José Seguro é dedicada a acompanhar a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades, numa iniciativa de cinco dias que irá terminar na sexta-feira, na Marinha Grande.

A iniciativa tem como objetivo permitir ao chefe de Estado, António José Seguro, testemunhar os impactos das intempéries, escutar as populações e avaliar as necessidades de resposta e de recuperação das zonas sinistradas.