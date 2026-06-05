Seguro no Luxemburgo. Emigrantes esperam "proximidade" e que PR "quebre distâncias" com a diáspora

Apostas na cultura, língua e economia são prioridades para os emigrantes

Custódio Portásio, Conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito pelo círculo do Luxemburgo, considera que a escolha do Grão-Ducado para as comemorações - e no início de mandato - é, por si só, um sinal relevante: "Esta escolha era prioritária, estratégica e carregada de simbolismo. O Luxemburgo aparece pela importância da sua comunidade e, por isso, há uma satisfação generalizada".Em declarações à RTP Antena 1, o conselheiro acrescenta ainda que, além do simbolismo da visita, a comunidade portuguesa no país quer perceber - após os dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa - de que forma António José Seguro pretende relacionar-se com os portugueses espalhados pelo mundo."Vai querer definir a sua forma de estar com a comunidade. Acredito que venha com essa vontade de quebrar distâncias e não ser formal na relação que terá com os portugueses cá fora, porque nós já estamos geograficamente longe de Portugal, não queremos estar emocionalmente longe de quem nos representa no mais alto cargo na nação", sublinha o conselheiro português, que acrescenta: "As pessoas estão muito curiosas. Querem conhecê-lo, querem estar com ele e perceber como será essa relação. Na campanha demonstrou vontade de estar à escuta e agora terá oportunidade de o mostrar".No mesmo sentido, assinala Custódio Portásio, a comunidade portuguesa espera também que a deslocação - que conta, a partir de sábado, com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro - sirva para dar um novo impulso a vários dossiers que os representantes dos emigrantes têm vindo a defender junto dos sucessivos governos e presidentes da República.Entre as principais preocupações estão o ensino da Língua Portuguesa, o apoio ao movimento associativo, a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro ou o reforço dos mecanismos de participação cívica e eleitoral. "Em cada momento teremos de apresentar ao Presidente da República aquilo que são as nossas motivações, as nossas reivindicações e aquilo que pretendemos para as comunidades portuguesas", afirmou.Uma das reivindicações mais antigas, sublinha, continua a ser a introdução do voto eletrónico à distância para os portugueses residentes no estrangeiro."Essa é uma batalha histórica das comunidades portuguesas. Acima de tudo, defendemos o voto digital. Os portugueses cá fora têm de ter formas de poder participar nas diferentes eleições em Portugal", defendeu.Segundo o conselheiro, a questão não se resume à igualdade de direitos, mas às condições efetivas para exercer a cidadania: "Há compatriotas que têm de percorrer centenas ou milhares de quilómetros para votar. Precisamos de mecanismos que facilitem essa participação".Ainda a propósito da visita oficial de António José Seguro - que conta, ao final da tarde de sábado, com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro -, a comunidade portuguesa no Luxemburgo espera que a visita permita chamar a atenção para a necessidade de reforçar os apoios à divulgação da cultura portuguesa além-fronteiras e criar instrumentos que incentivem a ligação económica dos emigrantes a Portugal."É preciso apostar mais na internacionalização da cultura portuguesa, mas também olhar para os empresários portugueses que investem cá fora e que podem contribuir para o desenvolvimento económico do país", defende Custódio Portásio, que considera que a própria agenda da visita demonstra uma tentativa de abranger as diferentes realidades: "O facto de estar com empresários, alunos, professores, dirigentes associativos e membros da comunidade demonstra a vontade de ouvir diferentes perspetivas".No mesmo sentido, o conselheiro no Luxemburgo aponta: "Os portugueses não são apenas arremessas de imigrantes, são também os empresários que hoje investem cá fora".A chegada de António José Seguro ao Luxemburgo acontece esta sexta-feira à tarde, num programa que começa com um encontro com empresários portugueses, na chancelaria da Embaixada de Portugal. No sábado, Chefe de Estado é recebido pelos Grão-Duques do Luxemburgo, seguindo-se uma visita ao parlamento e um encontro com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frien.Durante a visita, o presidente da República marcará ainda presença na apresentação de um livro que assinala os 60 anos da comunidade portuguesa no Luxemburgo ou na inauguração da exposição “Atlas Lusitano”, no Centro Cultural Português.Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebrado em conjunto por António José Seguro e por Luís Montenegro, que se junta ao Chefe de Estado já no Luxemburgo, no sábado.