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Seguro quer "menos palavras e mais ação" para que os apoios cheguem rápido

Seguro quer "menos palavras e mais ação" para que os apoios cheguem rápido

 O Presidente da República pediu hoje "menos palavras e mais ação" para responder aos estragos causados pelo mau tempo, insistindo que "é preciso agilizar os apoios" e perceber o que aconteceu para "tirar ilações para o futuro".

Lusa /

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António José Seguro falava aos jornalistas depois ter participado nas festas em honra de São Bento, aldeia de Casais de São Bento, freguesia de Cardigos, Mação, Santarém, insistindo que este é o "tempo da ação".

"Ora, se há apoios, se há dinheiro, uma das minhas obrigações é dizer menos palavras, mais ação, para que o dinheiro chegue rapidamente às pessoas", pediu, horas antes da reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a qual não quis antecipar quaisquer temas, apesar da insistência dos jornalistas.


 

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