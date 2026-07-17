Seguro sobre exames: "O processo de avaliação não correu bem"

"Onde deveria haver estabilidade existe ansiedade e preocupação por parte de alunos, famílias e também de professores", acrescentou.





Em declarações a partir do Museu Gulbenkian, em Lisboa, António José Seguro afirmou esperar que os problemas causados possam ser resolvidos o mais rapidamente possível.





"Sei que neste momento estão a ser enviadas para as escolas com as classificações dos alunos", afirmou o chefe de Estado, deixando ainda uma palavra de "compreensão e solidariedade" para com famílias, alunos e professores.





Considerou ainda "importante" que a segunda fase, a começar na próxima semana, ocorra "sem nenhum problema".





Espera ainda que "as conclusões da auditoria que o Governo já anunciou que vai mandar fazer possam extrair conclusões para perceber o que se passou", mas sobretudo "para evitar que no próximo ano ocorram situações desta natureza".





Os alunos e as famílias devem ter "acesso à classificação das provas que prestaram" e nenhum estudante deve "ficar prejudicado" pelos erros registados.





Sobre os exames mas também sobre a polémica que envolve o ministro da Administração Interna, António José Seguro afirmou que "está muito atento ao que se passa na vida nacional".





Questionado sobre o normal funcionamento do Governo está colocado em causa com estas duas questões, diz que o Presidente da República "fala no momento certo e no local adequado".







