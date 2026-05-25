Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 11h00 e as 21h00 de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O instituto prevê para hoje no continente tempo quente com possibilidade de aguaceiros e trovoada no norte e centro durante a tarde, vento por vezes forte nas terras altas, nevoeiro no litoral norte e centro e pequena subida da temperatura.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Setúbal) e os 21 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Évora).



O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente com temperaturas acima dos 30 graus em várias regiões do continente.



O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

