Seis localidades de Almada sem água à noite. Situação só estará normalizada em três semanas

O SMAS de Almada avisou que é possível que o abastecimento de água não seja reposto ao mesmo tempo em todo o lado.





O conselho decretou situação de alerta no município há dois dias e os cortes noturnos continuam em várias localidades.





Os constrangimentos devem continuar e prevê-se que a normalização do abastecimento de água no concelho só seja possível dentro de duas a três semanas.





A presidente da câmara de Almada foi ontem à noite à Sic Noticias garantir que a câmara fez os investimentos devidos na gestão da água do concelho.Inês de Medeiros respondeu às acusações do PSD, garantindo que nunca houve fundos do PRR disponíveis para uma candidatura de Almada no setor da água e afirmando que as primeiras declarações feitas pela ministra do Ambiente quando apontou responsabilidade à autarquia nasceram do facto de a governante ter sido mal aconselhada sobre o assunto.Há novo protesto pela gestão pública da água, marcado para as 19h00 em Almada, no Pragal.No fim de semana começa a funcionar mais um furo que permite aumentar o fornecimento em 20%. O anúncio foi feito pela ministra do Ambiente depois de uma reunião com a presidente da autarquia, esta quinta-feira.