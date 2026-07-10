País
Seis localidades de Almada sem água à noite. Situação só estará normalizada em três semanas
Na noite passada houve um corte de abastecimento de água entre as dez da noite e as 6 da manhã. Afetou as localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.
O SMAS de Almada avisou que é possível que o abastecimento de água não seja reposto ao mesmo tempo em todo o lado.
Inês de Medeiros respondeu às acusações do PSD, garantindo que nunca houve fundos do PRR disponíveis para uma candidatura de Almada no setor da água e afirmando que as primeiras declarações feitas pela ministra do Ambiente quando apontou responsabilidade à autarquia nasceram do facto de a governante ter sido mal aconselhada sobre o assunto.
Há novo protesto pela gestão pública da água, marcado para as 19h00 em Almada, no Pragal.
O conselho decretou situação de alerta no município há dois dias e os cortes noturnos continuam em várias localidades.
Os constrangimentos devem continuar e prevê-se que a normalização do abastecimento de água no concelho só seja possível dentro de duas a três semanas.