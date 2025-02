Seis urgências encerradas hoje, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo

Segundo a informação sobre as escalas disponibilizada no portal do SNS, consultada pelas 12:00, estão encerrados hoje as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia da Horta (Almada), Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Vila Franca de Xira e Santo André, em Leiria.

Está ainda encerrada a urgência de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém e a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo (Loures).

O portal indica que, na segunda-feira, estarão encerrados dois serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia: os dos hospitais de Almada e de Setúbal.

A informação adianta ainda que hoje estão abertos 146 e na segunda-feira 147 serviços de urgência em Portugal continental.

Há outros serviços de urgência que hoje e segunda-feira estarão disponíveis apenas para casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e/ou pela linha SNS 24, um dos quais é a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Setúbal, que estará reservada a casos encaminhado pelo INEM entre as 00:00 e as 24:00.

O outro serviço para casos referenciados pelo INEM e pela linha SNS 24 é a urgência de pediatria do Hospital Fernando Fonseca (Amadora/Sintra), que funcionará com estas limitações a partir das 20:00 de hoje e até às 08:00 de segunda-feira, dia em que estará aberto entre as 08:00 e as 20:00 e voltará a estar condicionado entre as 20:00 e as 24:00.

Na segunda-feira, também a urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga estará condicionada a utentes reencaminhadas pelo INEM e pela linha SNS 24, entre as 20:00 e as 24:00.

No portal do Serviço Nacional de Saúde é feito o apelo aos utentes para que contactem a linha SNS 24 (800 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências.