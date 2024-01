Sem atualização há 16 anos. Norma portuguesa para fentanil está em revisão

A Direção-Geral da Saúde prepara-se para rever a circular sobre a utilização de medicamentos opioides fortes para o tratamento da dor crónica não oncológica, em particular no que diz respeito ao fentanil. A decisão surgiu depois de terem sido noticiados casos de dependência em Portugal. “A norma está desatualizada e é uma inverdade do ponto de vista científico”, adverte o toxicologista Ricardo Dinis Oliveira.