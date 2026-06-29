Semana de calor começa com oito concelhos em perigo máximo de incêndio
Todas as regiões do interior de Portugal continental enfrentam hoje um perigo de incêndio rural muito elevado, com oito concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre e Faro em risco máximo, segundo o IPMA.
Cinco distritos do interior do país estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente e seco, com a temperatura máxima a oscilar entre os 31 e os 37 graus.
Esta semana as temperaturas vão subir significativamente e o perigo
de incêndio, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA), vai intensificar-se diariamente.
Na quinta-feira todo o território continental vai estar com perigo máximo ou muito elevado.
Num comunicado divulgado no domingo, o IPMA alertou que se prevê "um longo período com tempo quente e seco com a temperatura máxima a atingir valores entre os 40 e os 43 graus no vale do Tejo e Alentejo, na quinta-feira, e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana".
De acordo com as previsões, a temperatura mínima também vai aumentar nos próximos dias "para valores superiores a 20 graus centígrados", ficando grande parte do território "com condições de noites tropicais".
Dada a previsão de temperaturas elevadas, o IPMA indica no boletim meteorológico que "é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos nas atualizações ao longo dos próximos dias".
Esta subida da temperatura deve-se a um anticiclone "localizado a norte/noroeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia" e que a partir de segunda-feira "irá deslocar-se para leste".
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.