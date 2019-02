Partilhar o artigo Sementes são lançadas por via aérea para reflorestar Silves Imprimir o artigo Sementes são lançadas por via aérea para reflorestar Silves Enviar por email o artigo Sementes são lançadas por via aérea para reflorestar Silves Aumentar a fonte do artigo Sementes são lançadas por via aérea para reflorestar Silves Diminuir a fonte do artigo Sementes são lançadas por via aérea para reflorestar Silves Ouvir o artigo Sementes são lançadas por via aérea para reflorestar Silves