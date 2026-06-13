Serviço de Urgência Polivalente do hospital de Évora com constrangimentos

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULSAC explicou que esta situação levou a que fossem "ativados os planos de contingência definidos para este tipo de ocorrência", para "assegurar a continuidade da prestação de cuidados e a minimizar o impacto no funcionamento do serviço".

"No entanto, estes constrangimentos poderão refletir-se no prolongamento dos tempos de espera, pelo que se apela à compreensão e colaboração dos utentes", acrescentou.

A ULSAC disse ainda estar "a desenvolver todas as diligências técnicas necessárias para resolver a situação com a maior brevidade possível, estando as equipas envolvidas a acompanhar permanentemente a evolução do processo".

Enquanto se verificarem os constrangimentos, a unidade local de saúde aconselhou os utentes a contactarem a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, antes de recorrerem ao Serviço de Urgência Polivalente.

Desta forma, frisou, será possível "garantir o encaminhamento mais adequado, em função da situação clínica e das diferentes respostas disponíveis no Serviço Nacional de Saúde".