Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Lusa10 Mai, 2018, 07:30 | País

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 15h00 e até ao final do dia de hoje devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 metros.

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego até meio da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte, com rajadas até 65 quilómetros por hora, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego e nas terras altas até ao início da tarde.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima.

No continente, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 06 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (em Lisboa) e as máximas entre os 20 (na Guarda) e os 26 (em Santarém).