Sete distritos do continente sob aviso amarelo nos próximos dias devido ao calor

Sete distritos do continente sob aviso amarelo nos próximos dias devido ao calor

Sete distritos do continente estão sob aviso amarelo nos próximos dias devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Filipe Silva - RTP

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Os distritos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estarão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09:00 de segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira.

Vila Real e Bragança estarão também sob aviso amarelo devido ao calor entre as 09:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste e possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Norte e Centroaté ao fim da manhã, neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Guarda) e os 21 (Faro) e as máximas entre os 23 graus (Aveiro, Porto e Braga) e os 33 (Faro).

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