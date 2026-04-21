Sete em cada dez portugueses preocupados com o estado do SNS

O inquérito envolveu uma amostra de 575 inquiridos e concluiu que 69,7% dos participantes afirmaram estar muito preocupados com o SNS, enquanto apenas 6,4% indicaram baixos níveis de preocupação.



Os resultados apontam para um "sentimento generalizado de insegurança quanto à capacidade de resposta do sistema público de saúde".



Por isso mesmo, 35,5% dos inquiridos consideram necessário recorrer a um seguro de saúde, "sinalizando uma abertura a soluções complementares no setor privado", adiantou a instituição em comunicado.



Os dados revelam ainda que 57,8% dos participantes acredita que consegue aceder a cuidados de saúde quando for necessário, embora apenas 5,9% manifeste total confiança, mas 20,3% demonstraram baixos níveis de confiança no acesso ao SNS.

Já a perceção do estado de saúde individual surge significativamente mais positiva, com 70,9% dos inquiridos a avaliar a sua saúde de forma favorável e 3,1% a reportar uma perceção negativa.

O Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS) da Convenção Nacional da Saúde (CNS), divulgado no final de 2025, indicou que mais de um terço dos portugueses (35,4%) tinha dupla cobertura de saúde, com acesso simultâneo ao SNS e a um seguro ou subsistema, valor três vezes superior à média europeia (10,4%).



A proporção de pessoas com dupla cobertura cresceu de cerca de 20% em 2012 para 35,4% em 2023, adiantou o documento, que atribuiu essa tendência crescente a uma segmentação progressiva do acesso aos cuidados, com maior recurso a seguros privados como complemento ao SNS.



Em Portugal, existem atualmente perto de quatro milhões de pessoas com seguro de saúde.







