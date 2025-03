Foto: Nuno Patrício - RTP

De acordo com o balanço da Operação Carnaval, houve uma pequena diminuição no número de acidentes e feridos ligeiros, em relação ao ano passado, e um ligeiro aumento das vítimas mortais e feridos graves, refere à Antena 1 o capitão João Gaspar.



Entre 24 de fevereiro e 5 de março, foram parados quase 80 mil condutores nas estradas. Mais de mil pessoas conduziam com excesso de álcool e 194 pessoas foram detidas por conduzirem sem carta de condução.