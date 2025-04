O portal do Serviço Nacional de Saúde aponta o encerramento das urgências obstétricas dos Hospitais Garcia de Orta, em Almada, Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha e Santo André, em Leiria. Fechadas estão ainda as urgências pediátricas do Hospital de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.