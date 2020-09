Sexta às 9. Alegado assassino de Madeleine Mccann alterou fisionomia em 2007

Foto: Virgílio Rodrigues - Reuters

O Sexta às 9 descobriu provas de que Christian Bruckner alterou a fisionomia no final de 2007. Há 13 anos, Bruckner era bastante diferente. Factos importantes para o acusar no de uma criança alemã de que abusou um mês antes de Madeleine Mccann ter desaparecido.