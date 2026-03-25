Sindicato acusa PSP do Porto de "branquear a realidade" da esquadra de Cedofeita

"A informação que tenho é a de que saíram cerca de 30 agentes da esquadra de Cedofeita para outras esquadras limítrofes. Aquilo que tem sido veiculado pelo próprio Comando Metropolitano da PSP do Porto é, uma vez mais, branquear a realidade", afirmou hoje Paulo Santos.

Na passada quinta-feira, apesar de o Comando Metropolitano da PSP do Porto o negar, a Lusa constatou nas instalações da PSP de Cedofeita, na Praça Pedro Nunes, que não está a ser feito o atendimento à população local.

Até agora funcionavam naquele espaço dois serviços da PSP: a 12.ª Esquadra, que fazia atendimento à população, e a esquadra de turismo, habilitada para contactos em língua estrangeira. Na quinta-feira, no edifício estava unicamente aberta uma sala onde funciona a esquadra de turismo, constatou no local a Lusa e junto dos agentes de serviço, que especificaram que as pessoas que se dirigem a estas instalações para reportar algum furto estão a ser encaminhadas para outras esquadras da PSP, estando a ser apenas atendidas as pessoas que não falam português.

O presidente da ASPP garantiu que, neste momento, "a esquadra de Cedofeita não existe, do ponto de vista formal".

"E há uma tentativa clara de demonstrar às populações que há essa existência, mas isso, depois, transforma-se em algo penoso para as populações. Um cidadão local que queira formalizar uma queixa, não terá essa oportunidade e terá que ser desviado para outras esquadras", lamentou.

Paulo Santos, que falava à margem de uma conferência de imprensa convocada pela Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, afirmou que esta situação espelha "uma escassez de efetivo [da PSP] que decorre de pouco investimento nos últimos anos e pouca dignificação das carreiras".

Já o presidente desta associação, António Fonseca, que foi também presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto entre 2013 e 2021, considerou que está colocado em causa "o espírito subjacente" que ditou a cedência de um edifício desta junta para a instalação da PSP em Cedofeita, em 2020.

"Se forem lá durante o dia, verificam que há uma porta fechada [da 12.ª Esquadra] e uma porta aberta [da esquadra de turismo] (...). Estou preocupado com a população que, neste momento, não tem policiamento de proximidade, nem uma esquadra para ser atendida", lamentou.

A Lusa voltou a questionar o Comando Metropolitano da PSP do Porto pela situação da 12.ª Esquadra de Cedofeita e aguarda resposta.

Na reunião da Assembleia Municipal do Porto de segunda-feira, o presidente da autarquia, Pedro Duarte, partilhou que a informação que obteve do Comando Metropolitano do Porto da PSP foi a de que, devido ao mau tempo que prejudicou as instalações da PSP no Heroísmo, foi necessário realocar aquele comando para 12.ª esquadra em Cedofeita "e por isso foi também preciso libertar algum espaço dentro dessa mesma esquadra em que os efetivos foram realocados a outras esquadras da mesma freguesia" e que não houve mais nenhuma alteração, assegurando que quem se deslocar até àquela esquadra, na praça Pedro Nunes, será atendido.

"No período noturno, também haverá um polícia. No caso de haver alguma emergência é atendido no momento, com a chamada de um carro de patrulha no imediato, se for algo que não seja emergente, será encaminhado durante o período da noite para outra esquadra da cidade", acrescentou o autarca.

O atual presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Nuno Cruz, ameaçou na sexta-feira avaliar a cedência deste edifício à PSP.

"Deixo um recado: se o edifício da extinta junta de Cedofeita não servir a população local, a Junta terá de avaliar se valerá a pena o esforço financeiro da União de Freguesias para ter a PSP naquele edifício", escreveu Nuno Cruz na sua página oficial da rede social Facebook.