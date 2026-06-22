Sindicato dos chefes da PSP exige "publicação imediata" do despacho da pré-aposentação

"O Sindicato Nacional da Carreira de Chefes manifesta o seu profundo desagrado perante o atraso que se verifica na publicação do despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Administração Interna, indispensável à concretização da passagem à pré-aposentação de profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP)", refere aquela estrutura sindical em comunicado.

O sindicato que representa os chefes da PSP recorda que o ministro da Administração Interna anunciou publicamente, "há vários meses, a passagem de cerca de 900 polícias à situação de pré-aposentação durante o ano de 2026".

"Contudo, decorridos vários meses sobre esse anúncio, continua por publicar o referido despacho conjunto, não tendo igualmente sido divulgadas quaisquer listas dos profissionais abrangidos", precisa o SNCC, referindo-se ao anúncio feito por Luís Neves, a 21 de abril, no parlamento.

Na altura, o ministro anunciou que cerca de 900 polícias da PSP vão passar à pré-aposentação este ano, uma medida que é possível porque vão entrar mais de mil agentes até ao final de 2026.

Para o sindicato, o atraso na publicação do despacho da pré-aposentação tem "gerado crescente preocupação, stress e desapontamento entre os profissionais da PSP, que criaram legítimas expectativas quanto à concretização deste processo".

O SNCC considera que "a ausência de decisões e de informação oficial está a alimentar um clima de descontentamento nas fileiras da PSP, contribuindo também para o aumento do descrédito dos profissionais relativamente à tutela governamental".

"Perante esta realidade, o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes exige a publicação imediata do despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Administração Interna, bem como a divulgação pela Direção Nacional da PSP dos números efetivamente autorizados e das respetivas listas dos profissionais que irão transitar para a situação de pré-aposentação", sublinha.

O SNCC refere ainda que não concorda com "a eventual fixação de quotas por carreira para efeitos de passagem à pré-aposentação, considerando que tal solução "não encontra sustentação no atual enquadramento legal e tudo fará, pelos meios legalmente admissíveis, para defender os legítimos interesses" dos chefes da PSP.