Sindicato dos Enfermeiros adere à greve geral de 3 de junho

De acordo com o pré-aviso de greve publicado hoje na imprensa, a paralisação de enfermeiros vai realizar-se entre as 00h00 e as 24h00 de 3 de junho, podendo ter efeitos no dia anterior devido ao início do turno da noite, sendo assegurados os serviços mínimos.

Os enfermeiros rejeitam as "propostas inseridas no pacote laboral apresentadas pelo Governo e pedem a revogação das `normas gravosas` do código do trabalho".

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.