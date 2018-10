Sindicatos da função pública juntam-se à greve de 26 de outubro

DR

Os sindicatos da função pública vão juntar-se todos na greve que a Frente ComuM marcou para 26 de outubro.



Helena Rodrigues, do STE, não escondeu a desilusão no final da reunião que contou com a presença do ministro das Finanças.



Também do lado da Fesap, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública explicou que não houve qualquer proposta do governo no que diz respeito aos aumentos salariais.



Uma das novidades que saiu desta reunião dá conta de que os funcionários públicos que tiverem direito a progredir na carreira no ano que vem deverão receber um acréscimo salarial até ao final desse mesmo ano e não de forma faseada até 2020.