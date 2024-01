Sindicatos da PSP e GNR convocam paralisação dia 31 e prometem "marcação cerrada" ao Governo

A plataforma que reúne os sindicatos da PSP e as associações da GNR esteve reunida esta sexta-feira.





“Continua a ser incompreensível, que o racional que está subjacente ao valor do suplemento de missão da PJ não se aplique à PSP e GNR, que continuam a sentir-se desrespeitados, desconsiderados e desvalorizados pelo Governo”, lê-se num comunicado enviado às redações.

Acusando o executivo de “irresponsabilidade”, os sindicatos prometem, em primeiro lugar,Esse corte vem acompanhado de uma “marcação cerrada” ao Governo, que consideram o “principal responsável pela imparidade”.Por último, os agentes decidiram agendar concentrações e paralisações a nível nacional para dia 31 de janeiro, com recurso à Lei Sindical.

“Se tivéssemos o bisturi da greve, provavelmente, a surdez seletiva do Governo ficasse curada”, referem os sindicatos.

“Louvamos o fato de, à exceção do PS, todos os partidos políticos com assento parlamentar terem votado “A Favor” o projeto de Resolução n.º 948/XV/2.º (PCP) que propunha a valorização remuneratória e social dos trabalhadores das Forças e Serviços de Segurança”, refere ainda o comunicado.

“Alguns partidos políticos têm frisado o sentido de injustiça que reina na PSP e GNR, assumindo a Segurança como eixo estratégico para o desenvolvimento económico de Portugal e polo de atração de investimento”, acrescenta.

Governo "não dignificou a condição policial"



A contestação dos elementos da PSP e da GNR teve início após o Governo ter aprovado, a 29 de novembro, o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que em alguns casos pode representar um aumento de quase 700 euros por mês.Após a reunião, o representante da plataforma de sindicatos, Bruno Pereira, disse aos jornalistas que “foi este Governo que em oito anos não dignificou a condição policial dos profissionais da PSP e da GNR, portanto,”."Como é que é possível que as duas forças de segurança deste país, porque não há mais nenhumas, possam ser tratadas desta forma?", questionou.Bruno Pereira frisou que, que lidam com o imprevisível e que salvam os filhos, os pais e os avós em qualquer situação que haja, por isso, são eles que estão na primeira linha de risco.

c/ Lusa