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Sindicatos desconvocam greve no Metro de Lisboa

Sindicatos desconvocam greve no Metro de Lisboa

Em comunicado enviado às redações, os sindicatos representativos dos trabalhadores adiantam que foi suspensa a greve prevista para terça-feira.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Nuno Patrício - RTP

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De acordo com o comunicado, foi alcançado um acordo com a administração do Metropolitano de Lisboa que garante as reivindicações dos sindicatos, nomeadamente a "reposição de efetivos" em algumas áreas e a aceitação de "trocas diretas entre trabalhadores".

Por esse motivo, consideram que "foram criadas todas as condições objetivas para um entendimento pelo qual se suspende o pré-aviso em vigor, voltando-se ao normal funcionamento do Metropolitano de Lisboa no dia de amanhã".Esta seria a segunda greve no Metro de Lisboa no espaço de uma semana.


Na passada quinta-feira, o metropolitano deixou de funcionar por completo uma vez que não foram decretados serviços mínimos, tal como poderia voltar a acontecer amanhã, terça-feira.

O Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa "congratula-se com esta decisão" e reafirma, através de um post na rede social Facebook, "a disponibilidade para manter um diálogo construtivo e de boa-fé com as organizações sindicais". 
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