Sindicatos desconvocam greve no Metro de Lisboa

Esta seria a segunda greve no Metro de Lisboa no espaço de uma semana.







O Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa "congratula-se com esta decisão" e reafirma, através de um post na rede social Facebook, "a disponibilidade para manter um diálogo construtivo e de boa-fé com as organizações sindicais".

De acordo com o comunicado,, nomeadamentePor esse motivo, consideram queNa passada quinta-feira, o metropolitano deixou de funcionar por completo uma vez que não foram decretados serviços mínimos, tal como poderia voltar a acontecer amanhã, terça-feira.