Sintra. Novas regras para a circulação automóvel e pedonal a partir de hoje e durante o verão

São novas regras na zona histórica da Vila de Sintra. É a partir de hoje e até 8 de setembro. A medida que pode ser prolongada, e integra o Plano "Viver e Visitar a Vila de Sintra" para regular a circulação automóvel e pedonal.









TVDE com 12 pontos obrigatórios de paragem e recolha de clientes

Ouvido na rádio pública, Francisco Duarte o vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, explica que já está em vigor a medida em queNo caso dos autocarros turísticos, deixam de circular na Volta do Duche, uma zona com muita afluencia de visitantes e passam a ser, com 509 lugares gratuitos, onde existe transporte público para fazer o percurso para a Vila e para os diversos monumentos.Este transporte público, linhas 434 e 435, a par da Carris Metropolitana, serão os únicos autocarros autorizados a circular na zona. Os autocarros turísticos podem também continuar a aceder ao parque temporário existente na chamada zona do "Ramalhão"., etc. Segundo o autarca está toda a informação disponível no Site da Câmara e as aplicações tanto da Uber como da Bolt já vão ter nos próximos dias tudo identificado na própria aplicação.De fora destas medidas, ficam os residentes, os veículos de emergência, as forças de segurança, os serviços públicos e outros autorizados.O objetivo da Câmara de Sintra com esteFora deste plano estão os residentes que podem circular sendo-lhes facultado um distico próprio; veículos de emergência, proteção civil, forças de segurança, serviços públicos e veículos autorizados.