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Sintra. Novas regras para a circulação automóvel e pedonal a partir de hoje e durante o verão
Autocarros turísticos têm novas regras para parar e circular na zona histórica da Vila de Sintra e os TVDE passam a ter pontos obrigatórios de paragem e recolha de clientes.
São novas regras na zona histórica da Vila de Sintra. É a partir de hoje e até 8 de setembro. A medida que pode ser prolongada, e integra o Plano "Viver e Visitar a Vila de Sintra" para regular a circulação automóvel e pedonal.
Ouvido na rádio pública, Francisco Duarte o vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, explica que já está em vigor a medida em que a circulação dos autocarros de turismo e os TVDE passam a ter locais próprios para parar e recolher clientes. Estes locais, serão denominados de "Pick and Ride".
No caso dos autocarros turísticos, deixam de circular na Volta do Duche, uma zona com muita afluencia de visitantes e passam a ser encaminhados diretamente para o parque periférico do Lourel, com 509 lugares gratuitos, onde existe transporte público para fazer o percurso para a Vila e para os diversos monumentos.
Este transporte público, linhas 434 e 435, a par da Carris Metropolitana, serão os únicos autocarros autorizados a circular na zona. Os autocarros turísticos podem também continuar a aceder ao parque temporário existente na chamada zona do "Ramalhão".
TVDE com 12 pontos obrigatórios de paragem e recolha de clientes
Entre os 12 pontos de paragem e recolha de clientes TVDE estão por exemplo, o Palácio da Pena, Palácio da Regaleira, Palácio de Monserrate, a Câmara de Sintra, etc. Segundo o autarca está toda a informação disponível no Site da Câmara e as aplicações tanto da Uber como da Bolt já vão ter nos próximos dias tudo identificado na própria aplicação.
As restrições aos Tuk-Tuk, que estiveram em vigor no período da Páscoa, mantêm-se agora no verão.
De fora destas medidas, ficam os residentes, os veículos de emergência, as forças de segurança, os serviços públicos e outros autorizados.
O objetivo da Câmara de Sintra com este Plano "Viver e Visitar a Vila de Sintra" é regular a circulação automóvel e pedonal na Vila de Sintra. E assim reduzir os congestionamentos nos acessos e na zona histórica, numa altura de grande afluência turística.
Fora deste plano estão os residentes que podem circular sendo-lhes facultado um distico próprio; veículos de emergência, proteção civil, forças de segurança, serviços públicos e veículos autorizados.