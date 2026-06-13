Sintra reabre acessos ao perímetro florestal e monumentos estão abertos

Na sexta-feira, a Câmara Municipal de Sintra tinha indicado que, "devido ao risco de incêndio rural em `nível máximo`, emitido pelo IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], o acesso à serra de Sintra" seria "condicionado no dia 13 de junho, a partir das 00:00", e enquanto se mantivesse "a situação de risco".

Hoje, a autarquia atualizou a nota no Facebook, anunciando que "a circulação em perímetro florestal foi resposta considerando a redução do perigo de incêndio rural".

Na sequência do levantamento das restrições, o Parque Nacional da Pena, o Castelo dos Mouros, o Parque e Palácio de Monserrate e o Convento dos Capuchos estão hoje abertos ao público "nas condições habituais", informou a Parques de Sintra, que gere estes monumentos, localizados no perímetro florestal da serra.

"Os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, bem como as instalações da Escola Portuguesa de Arte Equestre, em Belém [em Lisboa], mantêm igualmente o seu funcionamento habitual", acrescentou a empresa.