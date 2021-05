SIRESP. Ex-responsáveis políticos incrédulos com ausência de concurso

Foto: Nacho Doce - Reuters

Já falta menos de um mês para terminar a parceria público-privada que gere a rede SIRESP e o Governo ainda não enviou qualquer contrato para garantir a continuidade do serviço, que agora só pode ser prestado pela Altice.