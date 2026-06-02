País
SIRESP exige indemnização superior a 340 mil euros aos fornecedores
Em causa, as falhas do serviço durante o apagão. Em abril do ano passado mais de 90% das antenas do sistema de comunicações de emergência falharam e o sistema de redundância por satélite esteve inoperacional durante algumas horas.
A sociedade SIRESP responsabiliza os fornecedores pelas anomalias e quer ser ressarcido, indemnizado pelos danos.
Em resposta, a NOS rejeita responsabilidade pelas falhas, garante que os contratos foram cumpridos e acrescenta que o desenho, arquitetura e decisões operacionais da rede de emergência são da exclusiva responsabilidade do SIRESP.
Em resposta, a NOS rejeita responsabilidade pelas falhas, garante que os contratos foram cumpridos e acrescenta que o desenho, arquitetura e decisões operacionais da rede de emergência são da exclusiva responsabilidade do SIRESP.