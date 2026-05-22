SIRESP. General Paulo Viegas Nunes é o novo presidente do Conselho de Administração

(em atualização)





O Ministério da Administração Interna indica que o general Paulo Viegas Nunes foi eleito esta sexta-feira em Assembleia Geral, regressando assim a um cargo que já ocupou entre 2022 e 2024.





O novo mandato decorrerá "numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança".