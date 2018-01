Sismo de magnitude 3,1 sentido na região de Beja

RTP24 Jan, 2018, 07:16 / atualizado em 24 Jan, 2018, 08:01 | País

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica, em comunicado, que o sismo ocorreu pelas 5h46 desta quarta-feira, tendo sido registado nas estações da rede sísmica do continente com magnitude de 3,1 na escala de Richter.

No início da semana passada, o IPMA teve registo de outro sismo, de magnitude 4,9 na escala de Richter, com epicentro na região de Arraiolos. Este abalo foi sentido em Lisboa.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Beja", de acordo com o Instituto.

Ainda segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, a intensidade III na escala de Mercali é considerada fraca. Ou seja, o abalo pode ser sentido em casa, com a vibração a assemelhar-se àquela que é causada pela passagem de veículos pesados.

c/ Lusa

Os sismos são classificados, segundo a magnitude, como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a dez).A localização do epicentro de um sismo, explica a mesma entidade, "é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas". E "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes"."Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", acrescenta.