SNS começou a encaminhar doentes para hospitais privados

RTP

Devido à pressão cada vez mais elevada, o Serviço Nacional de Saúde já começou a encaminhar doentes para os hospitais privados. Pelo menos dez utentes infetados com o novo coronavírus foram transferidos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa para uma unidade hospitalar privada em Gondomar.