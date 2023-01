Só 33% dos comboios circularam nas primeiras 12 horas de quarta-feira

Foto: Nuno Patrício - RTP

A greve dos maquinistas obrigou esta quarta-feira ao cancelamento da grande maioria das ligações previstas. De acordo com a CP, os serviços mínimos estão a ser cumpridos, tendo circulado cerca um terço das ligações normais entre a meia-noite e o meio-dia desta quarta-feira.

A empresa Comboios de Portugal reconhece que foram registados problemas na linha de Cascais, que resultaram não da greve, mas de uma avaria num comboio que assegurava esses serviços mínimos que tinham sido decretados pelo tribunal arbitral.



O problema acabou por afetar a circulação na linha, uma situação que já foi regularizada, adianta à Antena 1 a empresa.



Na manhã desta quarta-feira, na estação de Campanhã, no Porto, o repórter João Couraceiro registou as queixas de passageiros afetados por este protesto, com a palavra suprimido a dar muitas dores de cabeça.