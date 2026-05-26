Só a imigração pode evitar uma crise estrutural no mercado de trabalho

O estudo faz o diagnóstico de um país envelhecido, incapaz de reter jovens qualificados e dependente da imigração.





São identificados três grandes problemas.Em primeiro lugar, o défice de competências e desajustamento entre a formação disponível e as necessidades das empresas.Depois, o envelhecimento da população e emigração de jovens qualificados.Por fim, os baixos níveis de produtividade e os baixos salários.O estudo do Colabor foi feito em parceria com a Confederação Empresarial da Região do Minho, a DST, Mota-Engil e Sonae.