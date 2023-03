"Só recebemos nomes". Igreja diz não ter dados suficientes para tomar medidas contra acusados

, declarou em conferência de imprensa o presidente da CEP.“Primeiro é preciso saber quem são. Quanto ao processo seguinte, seguimos as normas civis e canónicas”, nomeadamente as normas relativas à “plausibilidade de pôr em perigo o contacto com outras pessoas e a persistência de eventuais delitos”, frisou.No entanto, para José Ornelas. “Enquanto não for minimamente provado” não é possível retirá-los dos seus cargos”, defendeu.

“[É preciso saber] quem foi que disse? Em que lugar? Onde?”, afirmou. “O que se pode fazer é confrontar com as informações que tenhamos acerca de tais nomes para ver se temos outra informação”.





O bispo explicou ainda que as listas dos acusados foram entregues a cada diocese individualmente, pelo que não tem conhecimento do número total de nomes. “Do ponto de vista da proteção de dados, [as dioceses] são as entidades responsáveis pela investigação de possíveis casos”, acrescentou.





D. José Ornelas avançou que a Igreja pretende estabelecer parcerias com instituições que dispõem de profissionais de referência, como o próprio Serviço Nacional de Saúde.



“[Mantém-se] o princípio absoluto de que nós vamos assegurar o apoio às vítimas, segundo o seu desejo”, insistiu.



Quanto a eventuais casos de encobrimento de abusos sexuais dentro da Igreja, o bispo respondeu que “a conclusão [da CEP] é sempre a mesma”. “Não compactuamos com situações dessas, mas também não embarcamos em qualquer acusação de encobrimento”, garantiu.

Igreja vai criar comissão

A Conferência Episcopal Portuguesa apresentou esta sexta-feira apenas uma medida: a criação de uma “comissão articulada com um grupo específico dentro da coordenação nacional” que terá de possuir “credibilidade perante as vítimas para acolher o seu testemunho”.



Esta futura comissão “terá independência e o ponto de comunicação direto será com a coordenação nacional”, com “a Conferência Episcopal por trás”, afirmou o secretário da CEP, Manuel Barbosa.



Esta nova entidade deverá adotar a metodologia aplicada pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica Portuguesa, já que esta revelou ser “apropriada”, segundo a CEP. Questionado pela RTP sobre o acompanhamento das vítimas pelas comissões diocesanas e a eficácia destas,, como o próprio Serviço Nacional de Saúde.“[Mantém-se] o princípio absoluto de que nós vamos assegurar o apoio às vítimas, segundo o seu desejo”, insistiu.Quanto a eventuais casos de encobrimento de abusos sexuais dentro da Igreja, o bispo respondeu que “a conclusão [da CEP] é sempre a mesma”., garantiu.A Conferência Episcopal Portuguesa apresentou esta sexta-feira apenas uma medida:que terá de possuir “credibilidade perante as vítimas para acolher o seu testemunho”.Esta futura comissão “terá independência e o ponto de comunicação direto será com a coordenação nacional”, com “a Conferência Episcopal por trás”, afirmou o secretário da CEP, Manuel Barbosa.Esta nova entidade, já que esta revelou ser “apropriada”, segundo a CEP.





Manuel Barbosa frisou que a Igreja quer continuar a “dar voz” às vítimas, “para que assim o sofrimento não fique calado”.



“É com dor que novamente pedimos perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal”, declarou, anunciando ainda a realização de um memorial no decorrer da Jornada Mundial da Juventude.