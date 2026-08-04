Venezuela. Sobe para 138 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 109 adultos e 29 menores, 118 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O ministério indicou que já não há cidadãos desaparecidos.

Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo de Caracas, causando pelo menos 6.125 mortos.

O novo balanço tem uma estrutura diferente dos anteriores, excluindo alguns números, como o de feridos, vítimas e edifícios desabados, mas inclui outros como o número de casas entregues.

Os dois sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.