Sociedade Portuguesa de Matemática aponta erro na 2.ª fase de Matemática A

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a SPM explica tratar-se do enunciado da questão 5 da prova de Matemática A.



O item em causa pede ao aluno que "considere todos os números naturais com cinco algarismos diferentes" e "determine quantos destes números são múltiplos de cinco e maiores do que 50.000".



"Esta formulação, que não exprime certamente a intenção dos autores do enunciado, não é (...) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação", refere a carta, publicada hoje no `site` da SPM.



A SPM acrescenta que, conforme os critérios gerais de classificação, as etapas indicadas só seriam adequadas se a primeira frase do enunciado definisse um conjunto finito de números, mas, conforme está formulada, abrange "infinitos números que satisfazem os requisitos definidos".



Em alternativa, refere que uma formulação adequada seria, por exemplo: "Considere todos os números naturais de cinco algarismos, todos diferentes".



"A SPM lamenta esta imprecisão no enunciado que, na realidade, é um erro formal", escreve a SPM, acrescentando que "as incorreções de português são reprováveis em qualquer prova e refletem-se (...) no rigor matemático dos itens".



A agência Lusa questionou o EduQA, sem resposta até ao momento.