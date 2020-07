Somos Coimbra "não tolera o contínuo esvaziamento" do Hospital dos Covões

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o SC afirma saber que a administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), do qual faz parte o Hospital dos Covões, decidiu terminar, a partir de 01 de agosto, com a "possibilidade de pernoita nos procedimentos invasivos realizados pela cardiologia de intervenção" naquele estabelecimento, "reduzindo o leque de exames de hemodinâmica que aí seriam realizados".

O movimento "também soube que, de forma unânime, os cardiologistas da Unidade de Intervenção Cardiovascular (UNIC) do Serviço de Cardiologia do CHUC reiteraram que esta situação eleva intoleravelmente o risco de complicações, podendo colocar em risco a vida dos doentes".

Se a decisão não for revertida, "por falta de condições de segurança ficarão assim encerradas metade das salas de hemodinâmica do CHUC", que são quatro no total -- as outras duas funcionam no polo Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) -- "com gravíssimas consequências para os doentes", alerta.

"A pressão assistencial diária dada pelas síndromes coronários agudos internadas no CHUC e pela via verde coronária que responde a Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz, Covilhã, Castelo Branco e, em determinadas situações, Guarda e Leiria", provocará "uma redução assinalável" de procedimentos em doença coronária, "particularmente de intervenção percutânea estrutural, que habitualmente eram realizados no CHUC, com aumento das listas de espera", acrescenta.

O movimento "não entende e não tolera este contínuo esvaziamento do Hospital dos Covões, sem sequer ser debatida e definida a sua missão geral e específica, muito menos aceitando a redução brutal da capacidade de resposta do CHUC aos doentes cardiológicos", sublinha.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) "continua a ser destruído em Coimbra pelas mãos do Partido Socialista, revelando quão falsas e demagógicas têm sido as declarações dos dirigentes locais do PS e da ministra da Saúde [Marta Temido], eleita deputada por Coimbra como cabeça de lista do PS", afirma ainda o Somos Coimbra.

O SC "exige a reabertura do internamento em cardiologia, com presença física 24 horas/dia, no Hospital dos Covões, para o que são suficientes os recursos físicos e assistenciais que já existem", que "é fundamental para o normal funcionamento da UNIC e para a realização em segurança de procedimentos coronários mais complexos, bem como o reinício do programa de intervenção estrutural percutâneo", conclui.

Além do Hospital dos Covões e dos HUC, o CHUC integra o Hospital Pediátrico, as duas maternidades de Coimbra e ainda o Hospital Sobral Cid.