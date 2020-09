"StayAway Covid". Primeiro-ministro destaca importância da app

“Esta aplicação é mais um instrumento” para o combate à pandemia, mas toda a gente deve continuar a cumprir com os restantes hábitos de prevenção, tais como a etiqueta respiratória e o uso de máscara, alertou António Costa.



O primeiro-ministro salientou que a app “é muito importante porque é aquilo que nos permite, se estivermos contaminados, informarmos não só os nossos familiares, pessoas com quem trabalhamos, amigos com quem estivemos, (…) mas também alertar todos aqueles que, nos últimos 14 dias, estiveram mais de 15 minutos a menos de dois metros de distância e que já não sabemos quem são”.



Costa deu como exemplo pessoas que estiveram próximas na fila de supermercado, num transporte público ou outros locais fechados, como salas de congressos.



Para o primeiro-ministro, esta app é a prova de que se deve investir na ciência. “Hoje só temos esta aplicação em concreto porque, durante muitas décadas, muita gente estudou, preparou muito do conhecimento que está na base desta aplicação e sem o qual esta aplicação não teria sido possível”, afirmou Costa.



O chefe de Governo considerou ainda gratificante saber que a União Europeia colocou Portugal na “primeira divisão” dos países altamente inovadores.