Substituição dos F-16. Frota portuguesa de 28 caças tem mais de 30 anos

Os norte-americanos da Lockheed Martin dizem que a colaboração de mais de 50 anos com a Força Aérea Portuguesa não pode ser ignorada. E garantem que a opção pelos F-35 não põe em causa a soberania europeia.

Já lá vão mais de 30 anos desde a última grande encomenda. A Força Aérea deverá substituir os F-16 em breve e os militares já deram a entender que preferiam continuar com aeronaves norte-americanas; mais concretamente o F-35.

A Lockheed Martin não é a única na corrida. Os suecos da Saab já acenaram com compromissos com a indústria portuguesa caso o Estado escolha o caça Grippen.

Também a Airbus, que lidera o consórcio Eurofighter, lembra que o tema da soberania europeia é mais atual do que nunca. Para os norte-americanos a questão da independência operacional é um não-assunto. Até porque esta visita a Portugal serviu para assinar um memorando de entendimento para pensar potenciais colaborações com a indústria portuguesa.
