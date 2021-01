Suplementos de vitamina D podem reduzir risco de cancro

Os resultados foram ainda mais significativos para aqueles que tomaram o suplemento e mantiveram um peso corporal saudável, reduzindo o risco em 38 por cento.



O médico Pedro Lôbo do Vale explica no Bom Dia Portugal que a vitamina D reforça as defesas do organismo. Mesmo em situações de Covid-19, já há estudos que mostram que quem chega aos cuidados intensivos têm baixa vitamina D.